A partir de samedi, des nouvelles mesures entreront en vigueur pour les magasins non essentiels. Si Ikea a décidé de fermer ce week-end, elle devra donc se plier aux nouvelles règles dès lundi. Les consommateurs ne pourront faire des achats que sur rendez-vous et 50 personnes seront admises dans le magasin au même moment. Pour ne pas laisser pourrir ses plantes, Ikea a décidé de lancer une grosse offre avant la fermeture. Une plante achetée, une autre offerte.

Comme on peut le constater sur le groupe Facebook "Promojagers Belgium". Ce groupe qui compte 290 000 a pour objectif de partager les promotions les plus intéressantes entre eux. Pour son responsable, Gunther Devisch, un vrai buzz existe autour de cette action comme il l'explique pour nos confrères de HLN. "À Gand et Hasselt, toutes les plantes sont vendues avec une réduction de 50 pour cent. A Zaventem il y a une promotion 2 + 1 gratuite. Tout doit disparaître !" Sur son groupe Facebook, cette demande à fait un boum. "Cette annonce a reçu soixante réponses en moins d'une heure. Et de nombreuses personnes taguent leurs amis ou leur famille."

Pour les adhérents du groupe, c'est une véritable mine d'or. "Tous ceux qui étaient là tenaient des plantes" ou encore "Merci pour le conseil! J'ai pu acheter beaucoup de plantes et j'ai pu entrer sans faire la queue".