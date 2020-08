Il est de plus en plus loin le temps où tout devait être neuf pour rentrer à l’école ! Les achats de produits de deuxième main sont en plein essor dans notre pays. L’an dernier, près de quatre Belges sur dix (39,1 %) ont acheté un ou plusieurs articles d’occasion. Montant moyen dépensé ? 124,8 euros. Le succès des vêtements de seconde main, et notamment auprès des jeunes qui sont nombreux à avoir un compte Vinted par exemple, ne se dément plus. Et s’applique sans problème à la rentrée désormais. Les ordinateurs portables d’occasion sont encore très populaires aujourd’hui. La demande est jusqu’à un quart plus élevée que durant la même période l’an dernier.