Malgré les folles promos actuelles, les bulles vont se faire plus rares et plus chères.

Chez les grossistes et distributeurs belges, c’est le casse-tête de cette fin d’année. "On n’arrive plus à suivre la demande. Certains champagnes sont en rupture de stock et la situation n’est pas près de s’améliorer", indique ce représentant, confronté quotidiennement à des demandes qu’il ne sait plus honorer. "On cherche des solutions, mais malheureusement, certains de nos fournisseurs sont en rupture de stock. On doit alors proposer des alternatives à nos clients, que ce soit du cava ou du prosecco. C’est une situation totalement inédite. Et les échos que nous avons pour l’année prochaine ne sont pas des plus optimistes. La récolte n’a pas été très bonne cette année et on risque donc de voir les prix flamber l’an prochain et de nouvelles ruptures de stock survenir encore plus tôt dans l’année."