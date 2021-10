Pour tous ceux qui travaillent la terre, l’année 2021 est à oublier. Le mildiou a fait des ravages dans les récoltes de fruits, légumes ou encore pommes de terre. En cause, la météo pourrie et la pluie qui s’est abattue sur notre pays, sans compter ceux qui ont été touchés par les inondations. Du côté des vignerons belges, il n’y a pas de miracle non plus. Le mildiou s’est aussi invité dans les vignes et certains producteurs ont tout simplement tout perdu. Et alors que les vendanges commencent, l’heure est au bilan. Malgré un mois de septembre qui a permis de sauver un minimum de vignes, 2021 sera une mauvaise année. "Les vendanges commencent çà et là, mais on est tout au début des vendanges, surtout pour des cépages précoces, précise Pierre Rion, président de l’association des vignerons wallons. Au niveau de la quantité, il s’agit d’une très mauvaise année. On a d’abord eu les gelées tardives du printemps, même les vignes ont pu récupérer en partie car c’était en début de saison. C’est cela qui explique les vendanges tardives. Mais c’est la pluie qui est beaucoup plus grave. Les vignobles ont trinqué au niveau du mildiou, comme les agriculteurs. Au niveau des pertes, cela peut aller de 30 à 100 % dans les pires cas. Je dirais qu’en moyenne, on peut compter 50 % de perte par rapport à une année normale. Il y a bien eu quelques miraculés. Par exemple chez nous à Mellemont, notre grande parcelle a été touchée à 60 % par le mildiou, mais la petite pas du tout."