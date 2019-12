La nature a doté l’Irlande d’un environnement d’élevage exceptionnel. De sols fertiles et des pâturages à perte de vue fournissent une abondance d’herbe riche et grasse généreusement arrosée. L’herbe est le socle de base de la production en Irlande et cette utilisation exceptionnelle respecte les besoins en alimentation naturelle tout en conférant des caractéristiques sensorielles d’un terroir unique.

En Irlande, il y a environ 32 000 éleveurs d’agneaux et le troupeau moyen ne comporte environ que 140 têtes. Du coup, il y a autant d’agneaux que d’habitants ! Les agneaux font partie intégrante du paysage. Souvent, agneaux et bœufs sont élevés ensemble pour permettre la pousse d’une herbe plus dense, ce qui garantit une meilleure qualité de la viande des deux espèces.

Le système de production traditionnel et familial permet un élevage très attentif durant toute l’année et cet élevage en plein air donne une viande très saine et d’une grande qualité gustative et nutritionnelle.

La saison principale d’agnelage dans les plaines irlandaises s’étend de janvier à avril tandis que la saison d’agnelage dans les petites et moyennes montagnes débute au mois de mai et dure jusqu’à fin août. Cette diversité donne une gamme de produits disponibles toute l’année, depuis l’agneau de lait et l’agneau d’herbe jusqu’à l’agneau des collines du Kerry, de Wicklow, du Donegal et du Connemara qui tous excellent par leur saveur et leur expérience gustative singulières.

En 2018, la production d’agneau irlandais a été de 69 000 tonnes. Les industriels irlandais, tout comme les éleveurs, ont endossé un rôle de gardiens de l’environnement. Ils soutiennent activement Origin Green, le programme national de développement durable, afin de réduire l’empreinte écologique sur la planète.

Grâce à ce programme, le consommateur belge bénéficie d’une viande de grande qualité produite en harmonie avec la nature.

De plus, la gamme de découpes disponible offre un côté pratique et un choix incomparable aussi bien pour la cuisine de tous les jours que pour les grandes occasions. Le plat idéal pour régaler la famille ou les amis.