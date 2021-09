Cela roule tellement pour les vélos qu’il est de plus en plus difficile d’en trouver un immédiatement et c’est même mission impossible chez les marchands de vélos qui croulent sous les demandes et ont des délais de livraison de plus en plus longs, dépendant des fournisseurs… Quant au prix, surtout si l’on en veut un électrique, ils sont plutôt prohibitifs ! Et pourtant, l’Européen, et partant, le Belge est on ne peut plus demandeur, ce qui est tout bénéfice pour l’environnement (et la santé). Côté chiffres : 21 millions de vélos neufs sont vendus chaque année en Europe, et on compte 5,5 millions de vélos en circulation en Belgique. À cela, il faut ajouter un marché de l’électrique qui double tous les quatre ans et qui devrait atteindre 26 milliards de dollars en 2026.

C’est fort de ce constat (et de son expérience à vouloir acheter rapidement un vélo en 2020) que Michael Leidensdorf, 42 ans, a imaginé veloo.com, une plate-forme de vente en ligne de vélos d’occasion, qui sont pour lui et son équipe les vélos de demain.