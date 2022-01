Alors qu’on parle beaucoup du variant Omicron et des cas qui explosent, notamment dans les écoles, la vie semble suivre son cours pour ceux qui passent entre les gouttes. L’heure n’est pas aux nouvelles restrictions et fermetures, et les règles de quarantaine ont été assouplies pour les personnes vaccinées. Et pendant ce temps-là, les soldes d’hiver continuent.

À mi-parcours, un premier bilan peut être tiré et ce n’est pas folichon. "Je dirais que la semaine première a été relativement bonne grâce aux vacances scolaires", note Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI, le Syndicat Neutre pour Indépendants. "Les familles en ont profité pour faire le plein, surtout pour les enfants. Il y avait aussi plus de monde dans les centres commerciaux que dans les rues et les centres-villes. C’est dû au temps car il pleuvait. La météo a évidemment toujours un impact. On sait aussi que quand il fait froid, les gens ont tendance à aller acheter des vêtements chauds."