Carrefour France supprime les monnayeurs au profit de Caddies connectés. Chez nous, on y songe…

La crise du coronavirus a poussé la grande distribution à supprimer les monnayeurs sur ses Caddies, afin de faciliter la désinfection durant cette période particulière. En France, on en tire déjà les conclusions et l’on songe à supprimer définitivement l’usage d’une pièce ou d’un jeton pour utiliser un Caddie. Si, à l’origine, le but était d’éviter que le client ne sorte de l’enceinte du magasin avec les chariots, le principe semble aujourd’hui révolu, car de nombreuses enseignes offrent des jetons aux clients pour qu’ils puissent prendre leur Caddie, ou mettent en place des dispositifs empêchant de partir avec le Caddie.

(...)