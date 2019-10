Avec sa nouvelle campagne mettant en avant ses méthodes de production, d’approvisionnement et d’information du client, Delhaize met l’accent sur cinq produits phares, qui suscitent souvent la méfiance du consommateur à savoir le café, le pain, le lait, le saumon ou le cabillaud. Delhaize a également mené une vaste enquête sur la perception de la stratégie et des produits vendus dans la grande distribution. Il en ressort que le client se montre de plus en plus exigeant envers la grande distribution.

"L’enquête a montré que les clients recherchent la transparence et la clarté sur la qualité de la production des aliments qu’ils achètent", détaille Roel Dekelver, directeur de la communication chez Delhaize. "Ils attachent aussi une grande importance à la réduction des déchets alimentaires. Il apparaît également que les clients ne sont pas suffisamment informés des démarches entreprises par les supermarchés et leurs fournisseurs ou partenaires pour que l’offre soit acceptable sur le plan économique et social. Les clients recherchent aussi des informations correctes sur les produits et des produits non transformés. Les supermarchés vont déjà dans la bonne direction, principalement pour la viande et le bio, mais ils doivent miser plus que jamais sur les produits sains et locaux et susciter davantage l’intérêt pour ces produits."

