Consommation La production devrait être 20 à 30 % au-dessus de la moyenne.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le réchauffement climatique est une aubaine pour certains, comme les vignerons par exemple. En Belgique, la production de vin augmente d’année en année, avec de nouvelles vignes et un vin qui gagne en qualité. Un engouement qui s’explique par plusieurs raisons, à commencer par une météo de plus en plus clémente pour les vignes.

(...)