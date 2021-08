Gérard Bertrand préconise un modèle qui va plus loin que l’agriculture biologique.

On connaît bien le sportif de haut niveau, star du rugby, porté à la tête de l’équipe nationale de France.

Aujourd’hui, on connaît encore mieux le fils de vigneron languedocien qui a transformé en 30 ans son vignoble familial en un groupe indépendant devenu une référence mondiale de l’excellence et de la biodynamie. Le vigneron-entrepreneur est à la tête de 16 châteaux et domaines dans les Corbières, le Minervois, le Languedoc et le Roussillon, avec son navire amiral le château l’Hospitalet.