Avec l’aide des interprofessions du Languedoc et du Roussillon et de la Fédération française des AOC, une structure d’un nouveau type a récemment vu le jour : Terroirs d’ambition. Elle vise à mettre en valeur les meilleures appellations qui tendent à l’excellence dans ces deux régions du sud de la France.

Afin de distinguer les appellations les plus qualitatives et être visibles dans l’univers des vins haut de gamme, un groupe de travail a déterminé un cahier de charges avec des critères à respecter pour entrer dans ce groupe, comme le rendement, la taille, la vente en vrac ou en bouteilles, le prix, etc.

(...)