Le Conseil supérieur de la santé vient de publier des recommandations pour gagner en santé et en longévité.

Au menu, voici ce que nous devrions consommer tous les jours : 125 g de céréales complètes, 250 g de fruits (soit 2 fruits) et 300 g de légumes. Mais aussi 15 à 25 g de fruits à coque ou de graines non salés ni sucrés, 250 à 500 ml de lait ou de produits laitiers et 1 à 1,5 l d’eau. Manger moins de sel est aussi conseillé. Et par semaine, nous devrions manger : au moins une fois des légumineuses en remplacement de la viande, une à deux fois du poisson, des crustacés ou des fruits de mer. On pointe également qu’il faut manger moins de 300 g de viande rouge et maximum 30 g de viande transformée. Il faut aussi penser aux huiles végétales (colza, soja, noix).