Voici comment profiter d'une bière gratuite pour fêter la réouverture des terrasses ce samedi Consommation La Rédaction Pour cette occasion, Jupiler offre un verre à ses clients à travers une action "2+1". © Benoit Vanzeveren

Pour soutenir les restaurateurs et les cafetiers lors de la réouverture de leurs terrasses ce samedi 8 mai, la marque Jupiler fait un petit geste pour ses fans. Ceux-ci pourront en effet déguster trois bières pour le prix de deux. Pour profiter de cette action "2+1", il suffit de télécharger l'application "Jupiler" via le Google Play Store ou l'Appstore et de sélectionner la bannière correspondante pour commander la promotion dans un des bars participants.