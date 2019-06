Grâce à un partenariat exclusif avec Shadow, une start-up française spécialisée dans le domaine du cloud computing, le nouveau décodeur Proximus permettra dès son lancement d’accéder à une expérience de jeu vidéo hyperpuissante directement sur sa télévision.

Proximus a en effet également annoncé jeudi matin une première technologique en Europe selon l’entreprise : son nouveau décodeur avec système d’exploitation Android P qui sera disponible pour ses clients dans quelques mois. Il tournerait donc sous Android TV et autoriserait, donc, l’installation d’applications tierces (un peu comme sur votre smartphone). Il s’agit d’un décodeur qui est également compatible 4K.

Mais encore un peu de patience, cette nouvelle box est en phase de test jusqu’à la fin septembre et sera seulement ensuite disponible pour tout le monde.

© BAUWERAERTS DIDIER



"Ainsi, les jeux vidéo les plus spectaculaires et exigeants seront désormais accessibles en quelques clics pour les clients Proximus sur l’écran du salon. L’application ‘jeu’ est une des applis disponibles. C’est un modèle assez ouvert où le but est d’intégrer des partenaires, ici ceux du cloud gaming. Il permettra de jouer dans son salon via une console virtuelle mais ce n’est pas un service de jeu en tant que tel. Chacun est libre d’acheter les différents jeux PC. C’est d’ailleurs l’équivalent d’un PC haut de gamme", explique Raymond Wulleman, responsable des produits chez Proximus.

Et peu importe la manette de jeu, à partir du moment où elle dispose d’une connexion Bluetooth. "De plus, il n’est pas nécessaire de réinvestir dans une carte graphique d’ici deux ans. On loue une infrastructure de jeu performante. On peut donc jouer sur un décodeur mais aussi sur d’autres terminaux. Nul besoin donc d’investir dans du matériel onéreux. Tout est dans le cloud et le flux vidéo. Nous sommes en plein dans la génération E-sport où les jeux vidéo prennent une place prépondérante, il est donc très important d’offrir ce genre de service, qui est totalement dans l’ère du temps. C’est en test pour le moment et le service sera disponible à la rentrée, soit courant fin septembre."