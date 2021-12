Œnologie La Sommelière propose une première mondiale : gérer toutes vos bouteilles depuis votre smartphone.

Amateurs de vin, vous possédez sans doute une cave à vin dans laquelle vous entassez vos bouteilles. Un peu n’importe comment, reconnaissez-le. Vous aimeriez prendre le temps de bien noter chaque nouveauté avec ses spécificités mais, ne nous faisons pas d’illusion, cela n’a souvent qu’un temps.

Et le rituel devient immuable : vous achetez du vin, vous le placez dans votre cave à vin, vous remplissez le registre en prenant bien soin de noter les bouteilles dont vous disposez. Au fil des mois, les bouteilles s’accumulent, vous oubliez où vous avez entreposé vos Saint-Julien ou vos Gevrey-Chambertin et vous ne biffez plus les flacons que vous avez consommés. Au final, vous finissez par tout mélanger et vous oubliez parfois les trésors que vous avez encore sous la main. Sans parler des recherches énervantes pour retrouver LA bouteille dont vous avez envie.

La Sommelière, le leader du marché européen de la cave à vin, a trouvé la solution avec l’ECellar185. Un nom un peu barbare et techno pour désigner la première cave à vin du monde entièrement connectée. Une sorte de Spotify de vos bouteilles. Une innovation 100 % française (cocorico…) présentée en 2018 à l’IAF de Berlin, lancée avec succès sur le marché hexagonal l’été dernier et qui débarque (enfin !) en Belgique.