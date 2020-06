Le magazine américain Wine Spectator a accordé vendredi un "Best of Award of Excellence" à dix restaurants belges pour leur sélection de vin.

Cette récompense, similaire aux étoiles Michelin, est la deuxième plus prestigieuse décernée par la revue. Les établissements récompensés sont Convento Wijnbistro et Fragma, situés à Louvain, ainsi que Danieli Il Divino, Dôme, The Glorious, Pazzo et Marcel à Anvers, Paul de Pierre à Markedal, D'Oude Schuur à Laethem-Saint-Martin et Au Comptoir à Gierle.

Leurs gammes ont été reconnues pour leur équilibre, tant sur le plan géographique que sur les aspects du style et du budget. L'accord mets et vins constitue également un critère.

Aucun restaurant belge n'a reçu le "Grand Prix", la récompense la plus prestigieuse accordée par le magazine. Les 100 lauréats sont les mêmes que lors de l'édition 2019, car le jury doit normalement pouvoir se rendre sur place, ce qui n'a pas été possible ces derniers mois en raison de la crise du coronavirus.

Au total, 1.387 restaurants ont été primés dans le monde.