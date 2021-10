Sous la houlette de son organisatrice historique, la 22e édition du jouet de l’année a couronné 12 lauréats dans autant de catégories. L’occasion aussi de faire un point sur un marché qui, s’il a été impacté par le coronavirus, en ressort en excellente santé. "Le repli sur soi vécu durant les confinements a été l’occasion de se retrouver ensemble et de se faire plaisir. Plus que jamais, le jeu démontre qu’il est un facilitateur de liens", se réjouit Véronique Maes.

La grand-messe annuelle du jouet est aussi l’occasion de faire le point sur l’évolution du secteur. "Et 2020 a été un marché dynamique, enregistrant une croissance à deux chiffres", détaille Muhamath Ndiaye, Eurotoys Account Manager chez l’analyste NPD. "Et les 8 premiers mois de l’année 2021 ne démentent pas cet engouement pour le secteur du jouet. La Belgique est d’ailleurs championne d’Europe de la croissance, avec une progression de 14 %. Ce qui est remarquable, c’est que cette croissance est tirée par la demande, bien plus que par les prix."

(...)