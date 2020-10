La demande explose ces dernières années, et le Covid fait grimper encore la demande.

Durant les beaux jours du confinement, qui n’a pas rêvé de mettre les pieds dans l’eau, quitte à se passer de vacances ? De plus en plus de Belges ont la chance d’avoir une piscine à la maison, et le phénomène n’est pas près de s’arrêter.