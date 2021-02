Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Europe avaient encaissé un sérieux coup dur il y a tout juste un an, alors que la pandémie de coronavirus frappait durement la Chine et qu’elle débarquait sous nos latitudes. Entre fermeture des commerces dits non essentiels et confinement, la demande européenne accusait un recul tel que les armateurs prenaient les devants en annulant les commandes de nouveaux navires et de conteneurs.

Mais, alors que la Chine reprenait le contrôle du virus et que les commerces rouvraient leurs portes, les exportations vers l’Europe reprenaient de plus belle, dopées par un niveau d’achat jamais égalé via Internet...