Nous avons sélectionné trois offres (appareils identiques) chez trois opérateurs différents afin de savoir s’il était possible de réaliser une bonne affaire. Nous avons ensuite comparé ces offres à l’achat du smartphone hors vente couplée, en l’associant à un abonnement offrant minimum 5 GB de data ainsi que les appels et SMS illimités. L’offre de Base, à 20 €, semble la plus attractive pour ce profil. Avant de se ruer sur de telles offres, alléchantes a priori, il convient en effet de bien les analyser sous toutes les coutures et de calculer, sur la durée totale du contrat, ce que vous coûte réellement le "cadeau" fait par votre opérateur.