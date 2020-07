En complément du service de livraison, du drive et de la livraison express ShipTo, Carrefour lance un nouveau service de livraison à domicile en collaboration avec UberEats. L’objectif est de faciliter encore les courses sans avoir à se rendre au magasin. Une facilité plus que bienvenue en ces temps de coronavirus.

La collaboration avait déjà été lancée en France et s’étend désormais à l’international, avec une période de test à Bruxelles et à Liège prévue pour le mois de septembre. "On analysera alors la réponse de la clientèle avant d’étendre le service à l’ensemble du pays", indique Aurélie Gerth, responsable de la communication de Carrefour.

"On retrouvera un large assortiment de produits essentiels, des basiques pour la cuisine, des produits frais comme les fruits et légumes, mais aussi des produits d’hygiène et d’entretien."

Les prix seront identiques à ceux pratiqués en magasin et les coûts de livraison seront identiques à ceux pratiqués par UberEats pour les livraisons de repas au départ des restaurants.

La Belgique testera non seulement une offre de livraison de courses en 30 minutes mais également des solutions repas, permettant ainsi de démocratiser l’accès au prêt à manger livré à domicile, grâce à une offre variée, saine et gourmande, à prix accessibles, déjà ancrée dans les magasins physiques. "Mais les repas ne seront pas livrés chauds. Le client n’aura cependant qu’à les réchauffer avant de passer à table."

"Carrefour est très fier de la collaboration développée avec UberEats, qui permet à nos clients, en France comme à l’étranger, d’accéder toujours plus facilement à la livraison de courses à domicile, avec des canaux complémentaires à nos services en propre", ajoute Amélie Oudéa-Castéra, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour.

"Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à renforcer notre partenariat stratégique avec un acteur expert comme Carrefour et démocratiser l’accès à la livraison de courses à tous via une expérience fiable, rapide et abordable", se réjouit de son côté Stéphane Ficaja, General Manager UberEats Europe Moyen-Orient Afrique.