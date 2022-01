Par les temps qui courent, on y réfléchit à deux fois avant de faire une dépense qui n’est pas essentielle. Et, malheureusement, les dons sont également plus difficiles à faire quand on est un peu serré. Pour continuer à soutenir des associations, des ASBL ou encore des clubs sportifs, Delhaize a conclu un accord avec Trooper. En résumé, tous les points que vous accumulez sur votre carte SuperPlus peuvent être convertis en dons.

" Parce que les bonnes habitudes de Delhaize et de ses clients ne s’arrêtent pas à une alimentation équilibrée, mais concernent aussi le bien-être de tous, Delhaize s’associe à Trooper. Trooper est une plateforme digitale qui permet de soutenir une association, une œuvre caritative ou un club sportif en faisant ses achats en ligne. En seulement cinq ans, Trooper a aidé plus de 8 300 associations à collecter près de 4 millions d’euros. Les clients Delhaize pourront désormais faire de même en faisant don de leurs points SuperPlus, qui sont ensuite convertis en contribution financière à l’association ou à l’organisme de bienfaisance de leur choix. Ce partenariat structurel permettra de collecter davantage de dons par le biais des clients Delhaize, tout en donnant une visibilité supplémentaire à ces associations et organismes de bienfaisance. Delhaize est le premier partenaire de Trooper avec lequel il est possible de collecter de l’argent pour des associations et des œuvres caritatives à la fois lors de ses achats dans le magasin physique et en ligne ", détaille Delhaize.

Une manière de donner sans devoir dépenser du cash, mais en se privant peut-être de l’une ou l’autre réduction ou action spéciale.

Par ailleurs, Delhaize rappelle ses autres projets sociaux. " Delhaize poursuit également ses partenariats avec les banques alimentaires, la Croix-Rouge, Think Pink, Kick Cancer et Stop Parkinson. Qu’il s’agisse d’une redistribution systématique de nos invendus, d’un soutien financier, d’un support opérationnel (avec les ‘donor dates’ pour la Croix-Rouge) ou encore de leur donner une vitrine pour vendre leurs produits et récolter ainsi des dons, Delhaize compte bien poursuivre ses efforts. "