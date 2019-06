Consommation Avec le réchauffement de la mer du Nord, les petits crustacés émigrent vers des eaux plus froides.

La mer du Nord regorge toujours de crevettes grises mais avec le réchauffement de l’eau, leur nombre tend à diminuer.

On dénombre aujourd’hui cinq fois moins de crevettes dans les flots bleus et cinq fois plus de vives, une espèce de poissons venimeux.

C’est ce qui ressort du premier rapport intitulé "Dans quel était est la mer du Nord ?"

La mer du Nord s’est réchauffée de 1,7 degré au cours du dernier demi-siècle.

Cela a comme conséquence de chasser les espèces d’eau froide et d’attirer les espèces exotiques. Il s’agit de plantes ou d’animaux originaires de l’océan Atlantique et même des eaux situées plus au sud.

Pour l’instant, la crevette demeure l’espèce animale la plus nombreuse au large de nos côtes.

En numéro deux, on retrouve une sorte de méduse et en trois, le bernard-l’ermite.

L’offre de crevettes diminue d’année en année. Pourtant, selon les pêcheurs côtiers, il en reste énormément dans la mer. "L’an passé, un kilo de crevettes coûtait encore 25 euros parce que nous en pêchions 20 kilos en douze heures tandis que maintrenat on nous paye 5 à 6 euros parce que nous en pêchons 150 kilos toujours en douze heures de temps. Il y a une surcapacité", explique l’armateur Luc Bogaert.

On aurait tort pour autant de se réjouir trop vite. Car, selon Jan Seys de l’Institut flamand pour la mer, il s’agit d’une espèce dont la population est sujette à des grandes variations. "Les crevettes ont une courte durée de vie. L’espèce peut donc très vite évoluer de l’abondance à la pénurie. Nos découvertes se situent sur ce plan dans la continuation d’autres enquêtes."

Pourrons-nous encore manger d’ici dix ans des tomates-crevettes confectionnées avec des crustacés venant de la mer du Nord ?

Selon les spécialistes, il est difficile de prévoir si l’espèce va migrer d’ici la prochaine décennie vers des eaux plus froides. "Nous ne pouvons tout simplement pas faire de pronostics".