Après un projet pilote mené avec quelques entreprises partenaires, Delhaize a décidé d’étendre son programme de réduction automatique sur les produits affichant un Nutriscore A ou B à l’ensemble des entreprises et organisations du pays. Concrètement, Delhaize entend promouvoir une alimentation plus équilibrée en augmentant le pouvoir d’achat via son concept Healthy Membership Program.

La pandémie de coronavirus a accéléré la volonté des consommateurs d’adopter une alimentation plus équilibrée et saine, mais pour rendre ces produits plus accessibles encore, Delhaize a décidé de lancer le Healthy Membership Program. En offrant une réduction de 20 % sur les produits affichant un Nutriscore A ou B, les consommateurs augmentent substantiellement leurs achats dans ces catégories de produits.

(...)