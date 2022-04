Shopopop, entreprise française ayant développé un important réseau de crowdshipping (livraison collaborative) en France, débarque en Belgique avec la ferme intention de devenir un acteur important de la livraison sur notre territoire. Son modèle s’inspire des "dabbawalas", ces livreurs de repas de Mumbai qui livrent chaque jour des dizaines de milliers de repas au bureau avec une précision et une ponctualité énormes. Issu de l’ère coloniale britannique, ce système a inspiré, plus de cent ans plus tard, deux jeunes Français, Johan Ricaut et Antoine Cheul, à développer un modèle de livraison à domicile durable, qu’ils ont baptisé crowdshipping.