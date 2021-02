Alors que la guerre des prix a repris de plus belle dans la grande distribution et que les nombreuses promotions ont ramené les prix à leur niveau d’avant le début de la crise du coronavirus, l’année 2020 aura été marquée par une flambée des prix dans certains rayons, surtout au deuxième et au troisième trimestre.

Selon les chiffres de l’Observatoire des prix du SPF Économie, la hausse a atteint 2,6 % sur l’ensemble de l’année, soit six fois plus que l’inflation. Ce sont surtout les produits frais qui ont été touchés par de fortes hausses : les fruits et légumes, la viande et le poisson ont ainsi coûté 4,7 % de plus qu’en 2019, année qui avait été, quant à elle, marquée par un recul des prix de 0,4 %.

En analysant les chiffres de plus près, on constate que certaines catégories de produits ont fortement été impactées. C’est le cas des fruits, dont les prix ont flambé au deuxième et au troisième trimestre, avec des hausses respectives de 11,6 et 11,2 %...