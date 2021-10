Lors de l’achat d’un vélo électrique, et en dehors des goûts et de couleurs, le moteur est l’élément central. Il est le cœur du vélo qui donnera l’énergie nécessaire pour permettre de suivre le rythme et de tenir la distance. Il y a les cœurs tendres, les plus actifs ou encore les cœurs sages, qui permettent une bonne gestion de l’effort. Choisir le moteur d’un vélo, c’est choisir le caractère qui va accompagner l’utilisateur dans ses déplacements.

Dans un premier temps, le choix se porte entre moteur central ou moteur dans la roue (avant ou arrière).