Si les beaux jours arrivent et que le printemps approche à grand pas, ce n’est pas pour autant que nous allons enlever veste et pantalon de pluie tout de suite. Nous vous avions présenté il y a quelques semaines une série d’incontournables pour la pluie et notamment des vêtements de la marque Specialized que nous avions testés et approuvés. Aujourd’hui c’est au tour de la marque Vaude de passer au banc d’essai. Créée en 1974, près du lac de Constance en Allemagne, par Albrecht von Dewitz. Vaude développe depuis 1992, une collection pour les cyclistes sportifs et urbains. Aujourd’hui, ils font office de référence dans le milieu.