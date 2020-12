Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé, précise le groupe.

Le produit incriminé dont le numéro d'article est 11078 et 37578 a été vendu entre le 8 et le 14 décembre 2020 et a comme date limite de consommation (DLC): le 17/12/2020, 18/12/2020, 19/12/2020, 20/12/2020, 21/12/2020 et 24/12/2020.

Ce produit a été proposé à la vente dans les magasins OKay et OKay Compact ainsi que dans les magasins Colruyt de Bouillon, Dampremy, Evere (chaussée de Haecht), Jemeppe-sur-Sambre, La Calamine, Laeken, Molenbeek et Schaerbeek (Meiser). Plusieurs magasins Colruyt du nord du pays sont également concernés par ce retrait.