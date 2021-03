Après Chimay en 2013 et Rochefort l’an dernier, Westmalle élargit à son tour sa gamme en proposant désormais l’une de ses bières jusqu’alors réservées aux moines trappistes et à leurs visiteurs : l’Extra va être commercialisée aux côtés de la Triple, la plus populaire auprès des amateurs, et la Double.

La production annuelle de la brasserie de Westmalle était de 120 000 hectolitres, selon les derniers chiffres communiqués. "Les brassins sont trop grands pour la seule consommation de l’abbaye", explique Westmalle.

L’Extra de Westmalle présente un titrage alcoolique léger de 4,8 %, soit deux fois moins que la Triple (9,5%). Elle bénéficie bien entendu du label Authentic trappist, puisqu’elle est brassée au sein de l’Abbaye Notre-Dame du Sacré-Coeur de Westmalle sous la supervision de moines.

Cette annonce intervient deux mois après la décision de cette même Abbaye Notre-Dame du Sacré-Coeur avait décidé de renoncer à cette appellation pour la trappiste Achel brassée cette fois à la brasserie Saint-Benoît d’Achel car les deux derniers moines de cette communauté ont rejoint Westmalle l'été dernier. L’une des conditions requises pour bénéficier du logo n’était plus respectée.