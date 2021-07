Depuis plusieurs années, les comparateurs en tous genres se développent sur la toile. Énergie, téléphonie, télévision et mêmes voitures, on peut comparer des produits en quelques clics et trouver de l’aide pour faire le meilleur choix. Société basée à Liège, Wikipower a développé ces dernières années son outil comparateur-energie.be. Désormais, la plateforme comparateur-Telecom.be débarque avec le même principe, mais donc pour comparer les abonnements de téléphonie mobile.

(...)