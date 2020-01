Des paniers doudous pour chien sur Wish, 6 €, des boucles d’oreilles dorées sur AliExpress, 1,95 €, un sac à dos fantaisie sur Joom pour 6 € au lieu de 119 € ou encore des baskets hypertendance sur Basso pour 60,99 € au lieu de 162,99 € soit 59 % de réduction. Tentant non ?

Ça, c’est la face dorée des marketplaces, ces plateformes mondiales proposant les produits à bas prix de milliers de marchands souvent asiatiques. Tout ce qu’on peut imaginer (et plus encore) s’y trouve : de la déco, des vêtements, des chaussures, des jouets, de la maroquinerie, des smartphones, des bijoux, des accessoires coquins, tout ! Il y a les américains Wish, Basso, le hong-kongais Joom, les chinois AliExpress, Shein, Romwe, le russe Vova… Le nombre de ces sites a explosé ces dernières années.

(...)