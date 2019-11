Consommation De nombreux industriels revoient la composition de leurs produits sous la pression de Yuka et compagnie.

Manger mieux : c’est le cœur de la stratégie de la grande distribution, toutes enseignes confondues. C’est aussi une réelle volonté des consommateurs, désireux de maîtriser le contenu de leur assiette, de l’équilibrer et d’en bannir tant que faire se peut les substances ayant un impact néfaste sur leur santé : sel, graisse, sucre et autres additifs en tête.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que des applications permettant d’analyser la composition des produits ont un tel succès. La plus populaire, Yuka, a déjà été téléchargée plus de 400 000 fois en Belgique. Et, en dehors de nos frontières, son succès est tout aussi remarquable.

(...)