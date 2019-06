Quand il a perdu son père, dont il était très proche, Yves Rocher avait 14 ans. Pendant deux ans, il a un peu erré dans les bois et la campagne environnante, à La Gacilly, en Bretagne, à la recherche de réconfort. Pour son petit-fils, Bris, qui préside aujourd’hui aux destinées de l’entreprise cette période a été le moment fondateur, qui l’a encouragé, par la suite, à développer une entreprise respectueuse du monde qui nous entoure. Puis vint l’époque du grenier de la petite maison, où il créa ses premières formules et où tout a commencé… À l’occasion des soixante ans de la marque, nous avons appelé Bris, qui revient avec nous sur cette aventure familiale.

Il était beaucoup question à la maison, de l’entreprise, des formules, des soins, de la nature ?

"Ça se confond assez parce que les valeurs de l’entreprise, ce sont les valeurs de la famille. Forcément, même si on faisait la part des choses, il y a des ponts assez naturels. On était baignés dans cet univers, ces valeurs. Pour vous donner un exemple très concret, dans la famille, à chaque naissance, on plante un arbre. J’ai mon arbre, mes enfants ont le leur. Ce n’est pas anecdotique : c’est très lié à la mission de l’entreprise."

(...)