Les géants du prêt-à-porter souffrent également de la crise du coronavirus.

Ces derniers jours, plusieurs groupes français du prêt-à-porter comme Camaïeu, Damart, Naf Naf ou encore André ont annoncé souffrir violemment de la crise du coronavirus, économiquement parlant. Cette fois, c'est au tour du grand groupe espagnol Inditex, qui regroupe, entre autres, Zara, Mango, Stradivarius ou encore Bershka, de faire face à des difficultés économiques. En trois mois, le groupe a constaté une chute des ventes de 44 % suite à la fermeture de près de 88 % de ses points de vente physiques durant le confinement mondial. Ces différentes fermetures représentent une perte de 409 millions d’euros . C’est la première fois, depuis qu’Inditex est entré en bourse en 2001, que le groupe fait face à des pertes, comme le rapportent plusieurs médias espagnols.

Si les ventes en magasins ont été quasi inexistantes à cause du confinement, les ventes en ligne ont quant à elles augmenté de 50% sur le premier trimestre de cette année 2020. En avril, elles ont même grimpé de 95 % si on compare avec le même mois en 2019.

Pour tenter au mieux de gérer cette crise, la maison mère de ces magasins de prêt-à-porter, où les clients se sont pressés lors du déconfinement, a décidé de se recentrer davantage sur le numérique et les ventes en ligne. La stratégie déjà en place depuis quelques mois, va être accélérée.

Dans les prévisions d’Inditex, les ventes en ligne représenteront 25 % du total des ventes en 2022, contre 14 % en 2019. Le groupe a donc annoncé, via un communiqué, la fermeture de nombreux magasins à travers le monde pour pouvoir se recentrer sur ses objectifs de vente en ligne. Avec l'ensemble des marques que le groupe possède, il faut compter plus de 7 400 magasins dans le monde à l'heure actuelle. Sauf que les nouvelles prévisions annoncent que, dans les années à venir, le groupe compte avoir en sa possession entre 6 700 et 6 900 magasins "seulement".

"Cela impliquera l’ouverture de 450 nouveaux magasins avec toutes les dernières technologies de vente, et l’absorption d’entre 1 000 et 1 200 plus petites boutiques, qui représentent entre 5 et 6 % des ventes totales", explique le communiqué du groupe espagnol. Pour faire bref, Inditex change sa philosophie et veut donc arrêter d’ouvrir un maximum de boutiques pour être partout. Désormais, le groupe veut s’implanter moins, mais mieux.

En Europe et en Amérique, Inditex souhaite continuer le processus en cours depuis trois ans : celui d’ouvrir de plus grands magasins en absorbant les plus petits. Plusieurs enseignes belges en ont déjà fait les frais.