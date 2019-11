Les structures en panneaux de bois massif lamellé-croisé et ossature bois sont de plus en plus utilisées en Belgique pour construire ou rénover des maisons. Actuellement, 10 % des nouvelles constructions sont en structure bois. Afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée, le Centre de compétence Forem Wallonie Bois forme à ce métier porteur. S’y former est un réel atout pour décrocher un emploi.

Depuis six ans, Benoît Compère est formateur "monteur en structure bois" au Forem. Chaque année, ce sont près d’une vingtaine de stagiaires qui passent entre ses mains afin de devenir des constructeurs et monteurs en structure bois.

Durant dix mois, ces personnes enchaînent les séances de théorie et de pratique ainsi que des stages en entreprise afin d’intégrer les exigences et les contraintes du métier. Le Forem propose 273 formations métier, dont dix concernent le secteur du bois. Et plus de 1 600 personnes (demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants et travailleurs) ont été formées au Centre en 2018.