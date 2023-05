FT châssis : un fabricant de châssis en PVC qui se distingue

« Nous fabriquons des portes et des châssis sur mesure avec des profils en PVC 76 MD du fabricant allemand Kommerling. Nous avons choisi de privilégier des réalisations avec un coefficient d'isolation énergétique et acoustique ultra performant grâce à 6 chambres d'isolation et 3 joints d'étanchéité. Nos fabrications reposent également sur des renforts triple XL en acier sur les 4 côtés des châssis afin de garantir à nos clients une solidité maximale et un excellent maintien dans le temps », explique Barbara Perrone qui dirige l'entreprise avec son époux, Franco Tribuzio.

Une fabrication 100 % belge labélisée

Une excellence qui bénéficie à tout le monde puisque l’entreprise n’a pas souffert de la crise sanitaire et a continué à offrir à ses clients un travail de qualité supérieure à prix compétitif. En outre, le travail est accompagné d’une double garantie de 15 ans offerte conjointement par FT Châssis et Kommerling.

Il s’agit d’une fabrication 100 % belge. Les châssis sont fabriqués dans leurs propres ateliers, alors que les vitrages et les châssis sont assemblés directement sur chantier. La pose est réalisée par des équipes de menuisiers qualifiés et expérimentés qui gèrent tant des chantiers de rénovation que de construction et ont d’ores et déjà servi avec succès plus de 6 000 clients.

Un professionnalisme qui vaut à l’entreprise de satisfaire aux labels les plus exigeants, tels que Quality Pro, Saint-Gobain Glass Expert, ou lui assure une présence sur la plateforme www.trustup.be, qui reprend les entreprises de construction les plus fiables.

Une transparence véritable

FT Châssis joue également la carte de la transparence. Les clients sont ainsi conviés à visiter l’atelier, dans le respect des normes sanitaires.

« Nous accueillons les clients dans notre showroom sur rendez-vous dans le respect des normes sanitaires, pour qu'ils puissent choisir le type de finition qui leur convient le mieux, mais nous leur proposons également de visiter nos ateliers afin qu'ils puissent apprécier le travail très précis de nos équipes et la qualité de nos menuiseries », ajoute Barbara Perrone.

Bien entendu, toute demande s’accompagne d’un devis gratuit.

Mieux encore en ce début d’année 2022, FT Châssis propose une double action promotionnelle : une remise salon Batibouw, ainsi qu’une remise cashback. De quoi ouvrir d’intéressantes perspectives !

Pour plus d’informations :

SPRL FT Châssis Rue Chapelle Beaussart 80 à 6030 Marchienne-au-Pont Showroom et ateliers ouverts de 9 h à 18 h du lundi au vendredi Contacts et rendez-vous : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 info@ftchassis.be https://www.ftchassis.be