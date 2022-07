Jeune et être propriétaire : comment le devenir ?

Souvent fraîchement diplômé et jeune travailleur, le budget ne suit pas toujours pour envisager l’achat d’un bien immobilier. Et n’oubliez pas que depuis 2020, souscrire un prêt hypothécaire à 100% n’est plus possible. L’achat de votre bien immobilier semble dès lors impossible mais avec l’aide de Crédit Wallonie, découvrez le Family Pack, l’une des solutions pour acheter le logement de vos rêves.

Le crédit hypothécaire, la solution infaillible pour acheter

Avant d'entrer dans les détails et les explications de notre formule Family Pack, nous pensons qu'il est toujours préférable de partir sur une base commune. C'est pourquoi nous allons repartir ensemble du commencement.

Cet article sera divisé en deux points majeurs. Dans un premier temps, nous définirons les conditions entourant le crédit hypothécaire et les dernières réformes le concernant. Nous enchainerons ensuite par l'explication de notre formule : le Family Pack.

Le crédit hypothécaire : l’indispensable pour devenir propriétaire

Vous l'avez certainement remarqué mais depuis plusieurs années, le coût de la vie n'a de cesse d'augmenter et le domaine de l'immobilier n'a pas échappé à cette tendance, bien au contraire. Avec les différentes crises que nous avons tous traversé ces dernières années, les prix de l'immobilier ont flambé et le nombre d'acheteurs également. Résultat, pour des maisons d'un prix avoisinant les 250.000€ par exemple, vous pouvez être certains d'avoir une vingtaine d'acheteurs potentiels.

Le secteur qui n’était déjà pas très accessible à la base se durcit davantage.

A quoi sert exactement le crédit hypothécaire ?

Comme son nom l'indique, le crédit hypothécaire permet d'acheter un bien immobilier en empruntant une somme d'argent déterminée auprès d'un organisme financier. En général, les montants des crédits immobiliers se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Pour mieux saisir le fonctionnement du milieu financier, il faut concevoir qu'il existe deux grandes familles dans le monde du crédit. D'un côté, vous retrouvez le crédit hypothécaire qui est exclusivement réservé à l'achat de biens immobiliers. De l'autre côté, vous avez la possibilité de contracter des crédits personnels afin de réaliser tous vos projets du quotidien.

Mais au fait, que signifie “prêt hypothécaire” ?

Bien que le principe du crédit soit connu de tous, le crédit hypothécaire possède une nuance que ne possède pas le crédit personnel. Cette nuance provient de l'étymologie directe du nom de l'opération financière.

Prêt hypothécaire signifie qu'une hypothèque est placée sur la propriété que vous achetez, rénovez ou construisez. Cette hypothèque assure à la banque de récupérer son argent quoi qu'il arrive.

Si vous n'arrivez plus à rembourser votre crédit immobilier, votre prêteur pourra, en respectant une procédure bien particulière, saisir votre propriété avant de la mettre en vente pour récupérer l'argent manquant.

Bon à savoir : l'hypothèque ne doit pas porter spécialement sur le bien que vous achetez, même si c'est souvent le cas. Vous pouvez mettre un autre bien en garantie.

Quelles sont les conditions d’octroi pour un prêt immobilier ?

Une grande caractéristique du monde financier est que ce dernier est encadré par des conditions et des limites strictes à respecter. Tel un sentier balisé, le crédit hypothécaire répond à différentes mesures :

Conditions Explications Avoir 18 ans ou être émancipé Vous devez impérativement être majeur ou émancipé afin de pouvoir espérer souscrire un crédit. Par ailleurs, vous devez fournir une carte d’identité valable pour compléter votre dossier. Résider en Belgique Bien que résider en Belgique ne soit pas un critère partagé par toutes les banques, il est important de souligner que contracter un crédit dans le pays au sein duquel vous souhaitez acheter est un bon point dans votre dossier. Vous avez donc plus de chances de voir votre demande acceptée. Posséder un niveau de revenus suffisant C’est l’un des critères les plus importants. Vos revenus vont déterminer votre solvabilité et donc la garantie de remboursement dont les organismes financiers ont besoin. Avoir une situation sans accroc Les organismes financiers passent votre vie personnelle, financière et professionnelle à la loupe afin de déterminer si vous êtes aptes ou pas à recevoir le crédit demandé. Ces différentes évaluations permettent aux différents organismes d’obtenir une idée claire qui se rapproche au plus près de vous et accessoirement déterminer un taux d’intérêt qui correspond à votre situation. Gérer au mieux vos finances En écho au point précédent, votre situation est analysée en détail. L’un des points de l’analyse consiste à consulter le fichier de la Banque Nationale de Belgique (BNB) afin de savoir si vous êtes un mauvais payeur ou non. Si votre nom apparaît sur cette liste, vous avez peu de chances de voir votre demande aboutir. Remboursement pour un minimum de 10 ans Avec le crédit hypothécaire, vous empruntez des sommes conséquentes remboursables mensuellement. Évidemment, rembourser 250.000€ ne se réalise pas en un claquement de doigts. Les mensualités s’étalent sur des années, voire des dizaines d’années. Naturellement, les modalités de votre prêt s’accordent à vos besoins et à votre situation. En d’autres termes, votre crédit hypothécaire est entièrement personnalisé. Apporter des fonds propres Depuis le 1er janvier 2020, l’octroi d’un prêt hypothécaire à 100% est devenu encore plus compliqué. Suite à une volonté de protection par la BNB, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Vous devrez donc certainement apporter 10% de la somme de votre future maison.

Crédit hypothécaire : Zoom sur la réforme de janvier 2020

Comme nous venons tout juste de l’évoquer, depuis janvier 2020, la Banque Nationale de Belgique a demandé aux banques d’être encore plus prudentes qu’auparavant. Bien que contracter un prêt à 100% n’est pas impossible, il est toutefois devenu plus difficilement accessible.

Nombreux sont les organismes prêteurs qui ont pris la décision de ne plus accorder des prêts hypothécaires couvrant l'intégralité du montant d'achat du bien immobilier. La valeur maximum accordée, en règle générale, est de 90% de la valeur du bien.

La Banque Nationale de Belgique, alias la banque des banques belges, a pris cette décision dans le but d'éviter une crise immobilière. En effet, depuis plusieurs années la BNB met en garde face à la vulnérabilité du marché immobilier belge. C'est dans cette optique que la décision a été prise. Elle a été appuyée également par le taux d'endettement hypothécaire qui augmente sans arrêt.

Pour mieux comprendre, les taux d'intérêts des prêts sont revus à la baisse mais en contrepartie, les prix des logements explosent. De fil en aiguille, il y aura plus d'offres que de demandes et le début de la crise commencera. Les mesures prises par la BNB sont donc préventives car comme dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir.

Le crédit hypothécaire en 2022 pour les jeunes : la mission qui semble impossible

Au vu de nos explications précédentes, il est normal qu'en tant que jeune vous vous découragiez. Votre rêve de devenir propriétaire s'éloigne peu à peu malgré vous mais c'était sans compter sur Crédit Wallonie et son Family Pack !

Le Family Pack : la solution hypothécaire pour les jeunes

Le Family Pack est une formule, souvent destinée au primo-acquéreur, qui intervient afin de contrebalancer les dernières mesures prises concernant les prêts hypothécaires. De cette manière, vous n'avez plus à vous soucier du financement des 10% restant de la valeur du bien immobilier ainsi que tous les autres frais annexes comme les frais de notaire…

Avec ce coup de pouce signé Crédit Wallonie, vous, les jeunes, vous pouvez enfin tenter d'acquérir la maison de vos rêves !

Petit avantage supplémentaire, chez Crédit Wallonie, nous avons l'envie de vous aider au mieux. C'est la raison pour laquelle le Family Pack se divise en deux options aussi intéressantes l'une que l'autre. C'est donc en fonction de vos besoins que vous vous orientez vers l'une ou l'autre.

Faisons le point :

1. L’intervention des parents dans votre crédit hypothécaire

Nous ne l'avons pas précisé précédemment mais la formule du Family Pack est réalisable grâce à l'intervention de vos parents. En effet, ceux-ci sont les garants de votre achat.

Dans le cas présent, deux biens immobiliers sont mis en garantie. Le bien à titre principal qui n’est autre que celui qui va être acquis (le vôtre). Le deuxième est celui de vos parents.

De manière plus concrète, le bien immobilier de vos parents permettra de couvrir 10% de la valeur de votre futur bien. Uniquement dans le cas où le bien de vos parents s'avère être leur domicile.

Dans le cas où la maison mise en garantie est une seconde résidence, celle-ci pourra couvrir plus. Cette option est plus intéressante si des travaux doivent être réalisés au sein de la maison en cours d'acquisition.

Notez qu’avec les nouvelles restrictions liées au domaine de l’immobilier, une expertise immobilière sera menée pour le bien acheté ainsi que pour le bien de vos parents.

Bonne nouvelle, il est possible de défaire vos parents de cette pression hypothécaire !

Pour y parvenir, vous devez faire une demande et avoir remboursé 10% de la somme du bien acheté + le montant équivalent en frais de notaire.

2. L’intervention des parents via un crédit personnel

L'autre alternative possible est l'obtention d'un crédit à tempérament par vos parents du montant qu'il vous manque.

L'avantage avec les crédits personnels est que vous profitez d'un taux, de mensualités et d'une durée fixes. Cela dit, vous devez tout de même respecter quelques conditions afin de percevoir la somme d'argent convoitée.

Dans le cas présent, vos parents répondent certainement à tous les critères entourant le crédit personnel. Ils ne sont pas fichés auprès de la BNB ? Alors, si vos parents fournissent un dossier complet et sans accroc tout en ayant un revenu stable, il est pratiquement certain que vos parents percevront le prêt sans difficulté.

Sachez également que ce crédit à tempérament fait partie de ce que l’on appelle les prêts personnels affectés. Cela signifie ainsi que vous devrez pouvoir fournir un justificatif tel que le compromis de vente signé par les enfants pour le bien à financer afin de prouver que l’argent emprunté a bien été utilisé à bon escient.

La simulation en ligne, le premier pas vers l’accomplissement de vos rêves

Que vous contractiez un crédit hypothécaire ou encore un Family Pack, une étape clé doit être réalisée en amont : la simulation en ligne.

Comme vous le savez, le secteur du crédit est un vaste domaine avec une panoplie d'offres à vous en faire tourner la tête. Afin de faire le tri facilement et rapidement sans devoir vous rendre dans chaque banque, le simulateur en ligne est l'outil indicatif indispensable.

D’un simple clic, vous obtenez toutes les modalités de votre crédit hypothécaire. Particulièrement intuitif, le simulateur en ligne peut être rapidement pris en main et vous pouvez aisément l’ajuster si les modalités obtenues ne vous conviennent pas.

Cependant, gardez en tête que les montants que vous obtenez sont purement indicatifs. En effet, le simulateur ne prend pas en compte votre situation qui peut grandement influencer votre prêt hypothécaire et les montants qui y sont liés.

Le réflexe à adopter est de coupler la simulation en ligne avec un véritable rendez-vous au sein de l'établissement de votre choix ou auprès d'un courtier spécialisé dans la recherche de crédit hypothécaire au meilleur taux comme Crédit Wallonie.

L’avantage de faire appel à un courtier en crédit hypothécaire

En faisant appel à nos services, soyez certains d'obtenir le prêt immobilier le plus intéressant selon votre situation et vos besoins.

Avec notre équipe de courtiers, nous passons le marché à la loupe afin de mettre la main sur le crédit hypothécaire parfait pour vous !

Crédit hypothécaire : le point fort à retenir

Bien que la situation économique et immobilière ne soit pas évidente pour vous les jeunes, cela ne vous empêche pas de devenir propriétaire avec l’aide de vos parents.

Grâce à eux et à notre formule Family Pack, ne rêvez plus d’être propriétaire mais devenez-le !