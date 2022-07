Les Belges empruntent en moyenne 50 000 euros de plus qu'en 2019 pour construire une maison

Au deuxième trimestre 2022, le montant moyen que les Belges empruntent pour construire une maison a augmenté de près de 50 000 euros pour atteindre 218 000 euros, par rapport au début de 2019. Au premier trimestre 2022, le montant moyen d'un prêt à la construction était de 210 000 euros. C'est ce qui ressort des statistiques sur les prêts hypothécaires de l'Association professionnelle du crédit (BVK), a rapporté vendredi la fédération bancaire Febelfin.

Au deuxième trimestre 2022, près de 70 000 prêts ont été accordés (hors refinancement), pour un montant total de plus de 11,5 milliards d'euros. Le nombre de prêts accordés a diminué de 5 % par rapport au deuxième trimestre de 2021. Toutefois, le montant correspondant a augmenté de plus de 5 %. Jamais auparavant autant de crédits hypothécaires n'avaient été accordés au deuxième trimestre, indique le BMS.

Le nombre de prêts accordés pour l'achat d'un logement est resté plus ou moins stable. Le nombre de prêts à la construction a augmenté de 5,3 %. En revanche, le nombre de prêts pour l'achat d'une maison avec rénovation a augmenté de 8,5 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Le nombre de prêts à d'autres fins (comme un garage, un terrain à bâtir, etc.) et le nombre de prêts pour la rénovation d'un logement ont connu une baisse, de 25,5 % et 17 % respectivement. Le nombre de prêts sur financement extérieur a diminué de 34,2 %.µ

196 000 euros

Les Belges empruntent des montants toujours plus élevés pour acheter ou construire un logement. Le montant moyen que les Belges empruntent pour acheter un logement s'est stabilisé autour de 196 000 euros au deuxième trimestre de 2022. Par rapport au début de l'année 2019, ce montant a augmenté de près de 37 000 euros (+23,1 %). Le montant moyen que les Belges empruntent pour construire une maison a même augmenté au cours de la même période de près de 50 000 euros pour atteindre 218 000 euros (+29,6 %).

Ceux qui ont contracté un prêt pour acheter et rénover un logement ont emprunté en moyenne 205 000 euros : ce montant est supérieur d'un peu plus de 10 000 euros à celui de début 2019. Il est toutefois inférieur à celui des quatre trimestres précédents.

Le nombre de demandes de prêts (hors refinancements) a diminué au deuxième trimestre pour atteindre un peu plus de 99 000, soit une baisse de 11 % par rapport au deuxième trimestre de 2021. Le montant total correspondant a diminué de 7 % pour atteindre 18 milliards d'euros. Le trimestre dernier, plus de neuf emprunteurs sur dix (92 %) ont opté pour un taux fixe ou variable avec une période d'intérêt initiale fixe d'au moins 10 ans, rapporte le BMS.

La BMS compte 49 membres, qui représentent ensemble 90 % du nombre total de nouveaux prêts hypothécaires. À la fin du deuxième trimestre, l'encours total des prêts hypothécaires de ces membres était d'environ 266 milliards d'euros.