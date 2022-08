Les 6 choses à savoir pour un déménagement réussi !

Un déménagement en perspective? Le mois d’août a pointé le bout de son nez et la rentrée approche à grand pas, avec son lot de changements ! Nous savons qu’un déménagement peut être source de préoccupations et d’angoisse. C’est pourquoi, Yago a rassemblé pour vous une liste de conseils indispensables au bon déroulement de votre déménagement.

Que faire avant le déménagement?

Un déménagement, ça se prépare ! Plus on fait preuve d’anticipation et plus ça se passe bien !

1/ Tout d’abord, si vous êtes locataire renseignez vous sur votre préavis afin d’être dans les temps et en droit de rompre votre contrat de bail. Il est important de prendre connaissance de son préavis car le délai de celui-ci peut varier en fonction des propriétés de l’appartement ( meublé ou non) et peut-être soumis à certaines conditions. A titre d’exemple, si vous êtes en colocation, il se peut que votre bailleur exige de vous que vous veillez à retrouver une personne qui vous remplacera afin d’assurer une reprise du bail et ce dans un délai imparti. Ensuite, si vous êtes propriétaire, faites passer le mot ! Informez votre copropriété de votre départ.

2/ Ensuite, pensez au budget et évaluez le volume des choses que vous souhaitez emmener avec vous afin de déterminer la façon la plus judicieuse de procéder à votre déménagement ( aide de votre famille, d'amis, de déménageurs, besoin d'un box, location d'une camionnette, matériel de transport et de protection… ). Notez que plus vous avez d'affaires, et notamment de meubles, mieux il sera de faire appel à des professionnels. De plus, si vous louez un véhicule ou faites appel à des professionnels, n'oubliez pas de demander à votre ville un droit de stationnement pour ne pas avoir de mauvaise surprise le jour J.

3/ Triez ! En effet, un déménagement est l’occasion rêvée pour faire du tri. C’est le moment de revendre sur Vinted, de donner à des associations, à ses proches ou bien de recycler. Comment recycler en déménageant? Les cartons ! N’achetez pas de cartons, demandez aux commerçants de votre quartier de vous donner des cartons, ils seront ravis !

4/ Si vous travaillez, prévenez votre employeur et vérifiez si vous avez droit ou non à des congés de déménagement. Si vous n’y avez pas droit, pas de panique ! Il vous suffira de poser simplement quelques jours.

5/ Lorsque votre déménagement devient imminent, prévenez les services administratifs (banque, assurance, mutuelle, gaz, électricité, internet) et donnez votre nouvelle adresse. C’est l’occasion pour vous de revoir vos contrats et de résilier ceux qui ne sont plus adaptés à votre situation. Un nouveau né, un nouvel emploi, un investissement ou un animal de compagnie? Profitez-en pour adapter vos contrats !

6/ Bon à savoir : en cas de déménagement, vous pouvez résilier votre ancien contrat et souscrire à un nouveau contrat d'assurance habitation !

Comment gérer au mieux le jour J ?

Nous y sommes, vous déménagez ! Lorsque vous quittez votre ancien chez vous, pensez à relever le compteur et à le prendre en photo. Une fois l’état des lieux réalisé, si nécessaire, pour le paiement de la caution, donnez votre nouvelle adresse à votre ancien bailleur. N’oubliez pas d’enlever votre nom sur la boîte aux lettres et faites un dernier tour de la maison pour vous assurer que vous avez tout et laissez place pour quelques secondes à la nostalgie.

Après le déménagement vient l’emménagement !

Bienvenue dans votre nouveau chez vous ! Lorsque l'on emménage dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison, c'est aussi l'occasion d'acheter de nouveaux meubles, de se faire une toute nouvelle déco et d'investir dans de nouveaux objets électroménagers. Il est important de protéger toutes ces nouvelles acquisitions et par conséquent d'avoir une bonne assurance habitation.

Chez Yago, nous sommes là pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure.

Effectuez une simulation d'assurance et nous comparons pour vous les offres de toutes nos compagnies partenaires. Nous nous assurons que vous bénéficiez de toutes les réductions s'appliquant à votre profil et que vous êtes protégés en cas de de dégâts des eaux, de vol, de pertes ou d'incendie. Chez Yago, nous sommes courtier digital en assurance : vous pouvez comparer, souscrire et gérer vos assurances en ligne tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un juriste en cas de sinistre. Yago, c'est l'assurance enfin simple !

C'est par ici : Faites une simulation pour trouver l'assurance habitation qui vous convient !

Bon courage de la part de toute l’équipe Yago !