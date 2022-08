Accueil Conso Immobilier François Piron, administrateur délégué de Thomas et Piron, est l'invité de notre grand entretien: "Aucun Belge ne veut être collé à un voisin" Cette entreprise familiale, basée à Paliseul, construit 750 maisons unifamiliales par an. Jean-Marc Gheraille Rédacteur en chef



De Tournai à Arlon. Du Brabant wallon à Namur. Impossible de passer à côté de ce duo (qui n’en est plus un…) Thomas et Piron. Malgré un développement de plus en plus important, même à l’international avec la Suisse et le Portugal entre autres, l’entreprise est restée familiale et n’a pas pris le melone. Pour rencontrer l’administrateur...