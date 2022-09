Accueil Conso Immobilier Le PEB, l’exemple-type du surréalisme à la Belge ? Votre certificat aura un score différent selon votre région Selon les régions, le mode de calcul n’est pas le même… Vincent Schmidt

©Shutterstock

Alors que l’on évoque de plus en plus une interdiction d’indexer les loyers des bâtiments et habitations qualifiés de passoires énergétiques (PEB G), le syndicat national des propriétaires et copropriétaires...