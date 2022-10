Ikea dévoile sa grande ambition pour les trois années à venir

Son chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 2,8% sur l'exercice décalé 2021-2022 (clôturé au 31 août dernier), pour atteindre un nouveau record d'1,037 milliard d'euros. Le bénéfice net est lui aussi positif, même si l'entreprise ne souhaite pas en dire davantage. Ikea se montre satisfait de cette performance, en particulier dans le contexte économique difficile actuel ("des montagnes russes") avec une confiance des consommateurs en berne dans la foulée de la guerre en Ukraine, des prix de l'énergie très élevés et de l'inflation. Elle l'explique notamment par "des investissements continus pour une expérience d'achat hybride, en ligne et hors ligne". Elle cite par exemple les services tels que le "Click & Collect", où la commande en ligne attend le client dans le magasin, et "Scan&Go" (60.000 transactions depuis le mois de mai), grâce auquel les clients scannent les articles avec leur smartphone, ce qui réduit le temps en caisse.

Grâce à cela, elle a réussi à attirer 11,8 millions de visiteurs en magasin et 75,8 millions de visiteurs en ligne.

Derrière l'augmentation des ventes, due à des prix en hausse, se cache toutefois un petit recul du volume des articles écoulés. Une "légère baisse" selon André Schmidtgall, le directeur général d'Ikea Belgique. Mais depuis septembre, les chiffres sont à nouveau en hausse. Et l'enseigne espère pouvoir faire à nouveau baisser certains prix de vente.

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont toutefois eu un impact négatif l'an dernier. "Dans certaines catégories de produits, il y avait beaucoup moins de stock que ce qui était demandé", explique le patron allemand. Ikea a cherché des alternatives dans de telles situations mais dit avoir été confronté à "la situation la plus difficile jamais rencontrée". "Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au niveau d'où nous sommes partis, mais la situation est déjà bien meilleure en termes de disponibilité", assure le directeur, qui table sur six à 12 mois pour un retour à la normale.

La part des ventes en ligne, quant à elle, est passée à 16,5% des ventes, contre 5% à la période pré-Covid. Les ventes via l'application mobile et le site web avaient représenté plus d'un cinquième des revenus lors de l'exercice précédent (2020-2021) mais il y avait alors eu des fermetures de magasins dues à la pandémie de coronavirus.

Entre début septembre 2021 et fin août dernier, Ikea a vendu quelque 26.500 cuisines. L'enseigne ambitionne de pouvoir doubler son chiffre d'affaires en la matière en trois ans. "Nous misons sur des ventes vers les 50.000 unités", confirme André Schmidtgall. Selon lui, les prix proposés sont 60% moins chers que les prix moyens sur le marché. Chaque mois, environ 11.000 plans de cuisines sont réalisés.

L'entreprise a par ailleurs expérimenté des drones dans le magasin de Gand pour surveiller les niveaux de stock dans les rayons, tandis qu'un test de véhicules logistiques à guidage automatique - lorsque les portes du magasin sont fermées - est en cours à Hasselt. Elle réfléchit également à tester son service "Click & Collect" 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Après avoir testé à Gand des étiquettes de prix électroniques, ce dispositif devrait probablement être étendu mondialement, glisse encore André Schmidtgall.

La division belge de l'enseigne suédoise veut en outre quintupler ses investissements dans ses magasins lors de l'exercice financier en cours, d'ici à la fin août 2023 donc, à 22 millions d'euros. Et ce malgré des prévisions économiques "préoccupantes". Des agrandissements de magasins sont en cours ou à venir, mais il n'y a pas de projet d'ouvrir un nouveau site pour le moment, que ce soit dans une version grande (qui nécessite de l'espace) ou plus petite, comme ce fut le cas il y a quelques années à Louvain avec un magasin urbain éphémère.

L'an dernier, Ikea avait injecté 4,8 millions d'euros dans ses magasins de Gand, Wilrijk, Zaventem, Hasselt, Anderlecht, Liège, Mons et Arlon.

Fin août, l'entreprise employait 4.480 collaborateurs, un nombre en hausse.

A noter encore qu'Ikea Belgique a réduit son empreinte climatique de 30,5% l'an dernier, que plus de 600.000 produits ont reçu une seconde vie via l'espace qui leur est dédié dans les magasins et que 220.000 autres ont été remballés afin de pouvoir être revendus.

Au niveau mondial, le géant de l'ameublement a annoncé jeudi une hausse de 6% de son chiffre d'affaires annuel, lors d'un exercice qualifié de "difficile" du fait de l'inflation et de l'arrêt de ses activités en Russie, où le groupe a déjà remercié 10.000 collaborateurs. Les quelque 470 magasins et points de vente de la multinationale ont réalisé des ventes de 44,6 milliards d'euros, a ainsi annoncé Inter Ikea, la holding de tête du groupe basé aux Pays-Bas.