Immobilier: 35 % des logements belges sont des passoires énergétiques

Dans une période où on nous demande tous les jours de consommer moins pour économiser de l’argent et participer à l’effort collectif à fournir face au réchauffement climatique, on se rend vite compte que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Mettre un pull en plus dans un logement qu’on parvient à maintenir à 18 ou 19 degrés sans allumer le chauffage, c’est facile. Mais ce n’est pas la même chose pour ceux qui voient le mercure chuter sous les 15 degrés après une nuit fraîche. Une nouvelle étude prouve d’ailleurs que les cas ne sont pas isolés. “Selon les derniers calculs réalisés en octobre 2022, la Belgique compte 35 % de logements énergivores, vente et location...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous