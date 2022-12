En moyenne, le prix des maisons a augmenté de 5,6% en 2022

Immoweb mentionnen notamment "le renouveau des maisons suite aux confinements et à un plus grand besoin d'espace". L'influence de la pandémie corona est toujours apparente dans les différences régionales du marché immobilier, selon la plateforme immobilière. Il reste un "intérêt remarquable pour les zones rurales". En Flandre, il s'agit d'une augmentation de 5,6 %, contre une augmentation de 5,9 % en Wallonie et de 4,6 % à Bruxelles.