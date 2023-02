Voici LA tendance cuisine de 2023

Style Japandi

Le style Japandi est en vogue dans les intérieurs et les cuisines. Le terme Japandi, également connu sous le nom de minimalisme japonais, est en fait un beau mélange de deux cultures et de deux styles. Un intérieur en style Japandi combine la riche tradition du design japonais avec des éléments de design scandinave sereins. Les deux styles privilégient les couleurs naturelles, la fonctionnalité, les tons neutres et les lignes épurées. Le style Japandi est minimaliste, fonctionnel, chaleureux et apaisant avec un accent ludique. Le blanc, le noir et les couleurs naturelles prédominent, avec ci et là une touche dorée. Le nouveau modèle Raya s’inscrit parfaitement dans ce style populaire.