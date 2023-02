Toiture énergétique : votre toit est-il prêt à produire de l’énergie ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir disposer de notre propre source d’énergie tant pour des raisons écologiques que pour alléger notre facture d’électricité. Pour ce qui est de produire sa propre énergie, les toitures des habitations représentent des surfaces idéales pour l’installation de panneaux photovoltaïques ou de capteurs solaires et l’investissement consenti à leur installation peut devenir rentable en à peine 4 ou 5 ans.