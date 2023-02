Canalisations bouchées : quelles sont les techniques de débouchage ?

Solutions maisons et produits de débouchage

En cas de canalisations bouchées, l’utilisation d’une solution de bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc est une méthode naturelle recommandée. L’émulsion provoquée par l’utilisation conjointe de ces deux produits dissout les dépôts graisseux pour autant qu’on lui laisse le temps d’agir, généralement une nuit. Il suffit ensuite de rincer les canalisations à l’eau chaude.

Verser de l’eau bouillante dans l’évier de la cuisine fournit également de bons résultats. Celle-ci dilue les graisses durcies qui s’évacuent ainsi dans la canalisation.

Les produits de débouchage proposés dans le commerce procurent quant à eux un résultat rapide, cependant ce sont des produits chimiques qui ne sont pas sans danger tant pour ceux qui les utilisent que pour l’environnement. Fabriqués à base de substances nocives en raison de leurs propriétés hautement corrosives, ils doivent être utilisés avec le plus grand soin en évitant tout contact avec la peau et les yeux. Il est également déconseillé de les mélanger à d’autres produits et enfin, ils risquent à terme de fragiliser les canalisations.

On peut éviter l’usage de tels produits en privilégiant les solutions mécaniques ou en sollicitant les services d’un déboucheur professionnel.

Débouchage mécanique

Il existe du matériel spécifique pour arriver à bout des bouchons. À toujours avoir à la maison, la ventouse que l’on trouve aisément dans le commerce permet de déloger le bouchon par pompage lorsqu’elle est correctement utilisée. Il faut impérativement boucher le trou d’évacuation du trop-plein, avec un chiffon par exemple, pour éviter tout risque de créer un appel d’air.

Le furet mécanique est une autre méthode simple et peu coûteuse. Il s’agit d’un câble métallique souple équipé d’une brosse. Réservé aux obstructions minimes, il doit cependant être utilisé avec précaution, car il est susceptible de tasser les saletés dans le tuyau, ce qui peut aggraver le problème.

Faire appel à une entreprise spécialisée

Cependant, tous les types de bouchons ne sont pas évacuables avec les moyens du bord et il est parfois nécessaire d’avoir recours à une entreprise spécialisée en débouchage, telle qu’on en trouve sur debouchage-bruxelles.net, un portail local qui regroupe des [2] experts du secteur.

En cas d’obstruction plus sévère ou difficile d’accès, l’expertise et l’équipement des professionnels sont souvent indispensables pour arriver à bout du bouchon sans causer de dégâts supplémentaires.

Munis du matériel adéquat et de la formation nécessaire, ils sont équipés pour la plupart de caméras endoscopiques qui permettent de détecter la nature et la localisation précise du bouchon.

En cas de bouchon tenace, ils utilisent une hydrocureuse, à savoir une machine professionnelle composée d’une citerne à eau et d’une pompe haute pression reliées à un tuyau coiffé d’une tête adaptée qui sera introduit dans la canalisation pour envoyer de l’eau à très forte pression.

Bien entendu, cette intervention a un prix et opter pour une équipe de professionnels active près de chez soi permet d’être dépanné rapidement tout en limitant les frais de déplacement.