Comment préparer sereinement son déménagement ?

Avant de déménager

Vous comptez déménager ? Il y a alors une série de formalités à accomplir. Si vous êtes locataire, vous devez prévenir votre propriétaire suffisamment tôt. Selon les conditions de bail, un préavis de 3 mois est généralement à respecter et la résiliation de votre contrat doit être annoncée dans les temps par courrier recommandé. Il faut également penser à préparer votre état des lieux de sortie.

Établir une liste avec chacune des étapes importantes du déménagement permet d’éviter de s’y prendre en toute dernière minute. Mieux, préparer un rétroplanning aide à voir arriver sereinement le grand jour tout en s’assurant de ne rien avoir oublié.

Démarches administratives à effectuer

Déménager implique également un certain nombre de démarches administratives liées à votre changement de domicile. Une fois installé dans votre nouvelle habitation, vous avez huit jours ouvrables pour déclarer votre changement d’adresse au service population de votre nouvelle commune de résidence.

Vous devez également prendre contact avec vos fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité pour faire fermer les compteurs ou établir les relevés avec le nouveau propriétaire ou locataire de votre ancien domicile.

Il convient également de contacter sa compagnie d’assurances concernant les changements à effectuer pour faire adapter le contrat à votre habitation en fonction de la nouvelle situation.

Si vous possédez un chien ou un chat, n’oubliez pas non plus de modifier l’adresse liée à sa puce électronique.

Contacter une entreprise de déménagement

Que vous décidiez d’emballer vos biens vous-même ou non, en confiant la gestion de votre déménagement à des professionnels expérimentés, vous serez soulagé d’une grande part du stress lié aux préparatifs et vous gagnerez un temps précieux. Pour trouver le professionnel qui pourra vous aider, le site DemenageursBelgique.be partage une sélection des meilleurs prestataires en Belgique.

Ces experts du secteur maîtrisent parfaitement tous les aspects de votre déménagement depuis la préparation des cartons jusqu’au déchargement de vos biens à leur arrivée. Protection d’objets fragiles et de valeur, démontage et remontage des meubles, chargement et déchargement des biens, transport de ceux-ci… tout se fait en toute sécurité, car ces professionnels sont spécifiquement formés et équipés.

Contactez l’entreprise de déménageurs de préférence au moins un mois à l’avance, voire plus tôt encore si vous déménagez à la belle saison ou durant le week-end. Choisir une société proche de votre habitation de départ ou de celle d’arrivée permet d’éviter des frais de déplacement supplémentaires.

Les déménageurs peuvent également proposer d’autres prestations telles que la mise à disposition d’un garde-meubles, la vente ou la location de matériel d’emballage (caisses, cartons, housses, papier bulle…), la réservation d’emplacements de parking auprès de la commune pour le jour du déménagement, une assurance pour couvrir vos biens… Il est d’ailleurs conseillé de demander un devis détaillé à plusieurs enseignes afin de les comparer.

Pour les déménagements à l’étranger, il existe des entreprises spécialisées dans les déménagements internationaux. Ces experts maîtrisent les formalités douanières et les modalités de transport, que ce soit par camion, bateau ou avion.

Préparer ses cartons, par où commencer ?

Une fois la date du grand départ fixée arrive le moment de penser à faire ses cartons. Commencez par emballer les objets que vous n’utilisez pas quotidiennement : belle vaisselle, vêtements que vous ne portez pas toute l’année, bibelots et objets de décoration…. Inscrivez soigneusement sur chaque carton son contenu et la pièce à laquelle il est destiné sur la base d’un plan de votre nouveau domicile. Avec chaque chose à sa place, vous avez l’assurance de pouvoir vous installer plus rapidement.